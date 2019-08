Ferrari, utile II trimestre +14% a 184 mln, in 6 mesi +18%

di lal

Milano, 2 ago. (LaPresse) - Ferrari ha chiuso il secondo trimestre del 2019 con un utile netto in crescita del 14% a 184 milioni di euro, da 160 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, portando nel semestre il risultato ad aumentare del 18% a 364 milioni di euro. Lo si legge in una nota del Cavallino. I ricavi netti del trimestre sono in aumento dell'8,6% a 984 milioni di euro, a fronte di 906 milioni del secondo quarto dello scorso anno. Nel semestre il fatturato cresce dell'11% a 1,9 miliardi.

(Segue)

