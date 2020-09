Ferrari svela l'ultima creatura: è la Portofino M

Milano, 16 set. (LaPresse) - La Ferrari ha svelato, nel corso di un evento esclusivamente virtuale, la sua ultima creatura: è la Portofino M, evoluzione della spider GT 2+ del Cavallino Rampante presentata ormai tre anni fa per sostituire la California.

La Portofino M, dove la M sta per Modificata (il termine utilizzato a Maranello per indicare importanti evoluzioni tecnologiche di determinati modelli), è caratterizzata da diverse novità tecniche, a partire da un nuovo propulsore, passando da un inedito cambio a 8 rapporti, per arrivare a un innovativo Manettino a 5 posizione con modalità Race, una prima assoluta per le spider GT della Casa emiliana.

Il motore da 3.855 cc fa parte della famiglia dei turbo 8 cilinri più volte vincitrice del premio "International Engine of the Year": è in grado di erogare ben 620 cavalli a 7.500 giri/minuti (venti in più rispetto alla Ferrari Portofino) e di raggiungere una coppia massimo di 760 Nm a 5750 giri/minuto. Queste specifiche tecniche consentono una velocità superiore ai 320 chilometri orari e un'accelerazione da 0 a 100 Km/h di 3,45 secondi.

