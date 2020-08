Ferrari lima al ribasso target 2020: utile atteso a 3,4 mld

di fct

Milano, 3 ago. (LaPresse) - Ferrari restringe la guidance sul 2020 nella parte più bassa dei target attesi rispetto a quanto annunciato lo scorso maggio. I ricavi netti sono visti ora superiori ai 3,4 miliardi, dal precedente target compreso tra i 3,4 e i 3,6 miliardi. L'utile diluito adjusted per azione è ora visto compreso tra i 2,6-2,8 euro per azione, dai 2,4-3,1 euro per azione e il free cash flow è vistro in una forchetta tra gli 0,10 e gli 0,15 miliardi dagli 0,1-0,2 miliardi. L'Ebitda è ora rivisto tra gli 1,075 e gli 1,125 miliardi dai precedenti 1,05-1,2 miliardi.

