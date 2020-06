Federmeccanica: Il 34% imprese pensa a tagli posti di lavoro

di fct

Milano, 25 giu. (LaPresse) - Il 34% delle imprese metalmeccaniche italiane ritiene di dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali. E' quanto emerge dall'indagine congiunturale di Federmeccanicam secondo cui il 63% delle imprese dichiara un portafoglio ordini in peggioramento e ben il 71% prevede ulteriori cali di produzione rispetto al primo trimestre. In generale peggiora, nel contempo, la situazione della liquidità aziendale ritenuta cattiva o pessima dal 32% degli intervistati rispetto a percentuali pari o inferiori al 10% indicate nelle indagini più recenti.

