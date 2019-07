Fed, Trump: Tagliare ora sarebbe efficace e meno costoso

di vsc

Milano, 22 lug. (LaPresse) - Nuovo appello di Donald Trump in favore di un immediato taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, il cui comitato dedicato alla politica monetaria si riunirà il prossimo 30 luglio. In un tweet, il presidente sottolinea che muoversi ora sarebbe "molto economico, effettivamente produttivo", mentre un taglio di portata più ampia realizzato dopo un eventuale perdita di quota dell'economia statunitense sarebbe "molto più costoso". Nello stesso messaggio, Trump rimarca ancora una volta che "la Fed ha alzato e stretto troppo e troppo in fretta. In altre parole, ha sbagliato mira (di molto)", invitando infine la banca centrale a "non sbagliare ancora".

