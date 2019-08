Fed, Trump si chiede se il nemico è Powell o Xi

di vsc

Milano, 23 ago. (LaPresse) - "Come al solito, la Fed non ha fatto nulla!". Lo scrive su Twitter il presidente Donald Trump dopo il discorso di Jerome Powell al simposio di Jackson Hole. "E' incredibile come possano 'parlare' senza sapere o chiedere che cosa sto facendo, che verrà annunciato a breve", aggiunge l'inquilino della Casa Bianca, secondo cui "abbiamo un dollaro molto forte e una Fed molto debole". A riguardo, Trump promette che lavorerà "brillantemente" su entrambi i fronti, chiudendo con una domanda (e con un refuso nel momento in cui cita il presidente della Fed): "Chi è il nostro nemico principale, Jay Powel o il presidente Xi?".

