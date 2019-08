Fed, Trump: Non riesce a tenere il passo della concorrenza

di vsc

Milano, 28 ago. (LaPresse) - Secondo Donald Trump, la Federal Reserve non riesce a tenere "mentalmente" il passo della concorrenza rappresentata dalle altre nazioni. "Al G-7 in Francia, tutti gli altri leader erano entusiasti di quanto i loro interessi passivi fossero bassi", scrive il presidente americano in un tweet, osservando che "la Germania in realtà 'viene pagata' per prestare denaro".

