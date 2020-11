Fed: Pronti a usare gamma completa strumenti supporto economia

di fct

Milano, 5 nov. (LaPresse) - La Federal Reserve "si impegna a utilizzare la sua gamma completa di strumenti per sostenere l'economia statunitense in questo momento difficile, promuovendo in tal modo i suoi obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi". E' quanto scrive la Fed nella nota pubblicata al termine dell'incontro del Fomc.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata