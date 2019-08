Fed, Powell assicura che sosterrà espansione economia Usa

di vsc

Washington (Usa), 23 ago. (LaPresse/AFP) - Jerome Powell ha assicurato nel suo intervento al simposio di Jackson Hole che la Federal Reserve agirà in modo da sostenere la più lunga fase espansiva dell'economia statunitense, ma ha messo in guardia rispetto al fatto che la banca centrale non ha una roadmap pronta all'uso per affrontare le tensioni commerciali. Se le prospettive economiche rimangono favorevoli, ha spiegato il presidente della Fed, un peggioramento della situazione internazionale è in parte dovuto "alle incertezze commerciali". Powell ha anche sottolineato l'impegno dell'istituzione che presiede a sostenere l'inflazione il cui livello troppo basso è "il vero problema di quest'epoca".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata