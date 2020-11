Fed lascia tassi invariati tra 0% e 0,25%

di fct

Milano, 5 nov. (LaPresse) - La Federal Reserve per cercare di mantenere un'inflazione superiore al 2%, mantiene il tasso di interesse di riferimento vicino allo zero, in una forchetta compresa tra lo 0% e lo 0,25%. E' quanto si legge in una nota pubblicata dalla banca centrale statunitense al termine dell'incontro del Fomc.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata