Fed: Approccio paziente su tassi resta appropriato

di lal/lrs

Washington (Usa), 22 mag. (LaPresse/AFP) - I membri della Federal Reserve vedono numerosi "rischi e incertezze" sul Pil statunitense e la crescita resta al momento "solida", ma è possibile un rallentamento. È quanto emerge dalle minute della riunione della Fed dello scorso 30 aprile, pubblicate oggi. Secondo il Fomc, il braccio monetario della Banca centrale Usa, rimane appropriato un approccio "paziente" su eventuali futuri aumenti dei tassi di interesse almeno "per un certo periodo di tempo", anche perché l'inflazione appare "in declino" e, in particolare, le pressioni sui prezzi appaiono in prospettiva "inesistenti". Il governatore della Fed, Jerome Powell, ha più volte spiegato nel corso dell'anno che la Banca centrale farà molta attenzione ai dati prima di decidere eventuali strette, nonostante le pressioni del presidente Usa, Donald Trump, che ha più volte auspicato un taglio dei tassi.

