Fca termina gli scambi in netto rialzo: titolo +8,19% a 7,8 euro

di fct

Milano, 18 mag. (LaPresse) - Una giornata in forte rialzo che si conclude con una conferma in chiusura: il titolo di Fca termina gli scambi in crescita dell'8,19% a 7,793 euro con la conferma della richiesta al Governo italiano per l'ottenimento di una garanzia da Sace secondo quanto previsto dal Decreto Liquidità.

