Fca, società conferma discussioni in corso con Psa

di vsc

Milano, 30 ott. (LaPresse) - A seguito delle recenti notizie in merito a una possibile operazione strategica tra Groupe Psa e il gruppo Fca, Fiat Chrysler Automobiles conferma che "sono in corso discussioni intese a creare un gruppo tra i leader mondiali della mobilità". Fca, precisa una nota del costruttore, non ha al momento altro da aggiungere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata