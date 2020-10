Fca scatta in Borsa: verso via libera Ue a fusione con Psa

di fct

Milano, 26 ott. (LaPresse) - Fiat Chrysler Automobiles guida i rialzi a Piazza Affari: il titolo è in testa al principale listino milanese avanzando del 2,5% a 11,37 euro. Lo scatto in avanti del titolo è legato a un'indiscrezione della Reuters, pubblicata sul sito, secondo cui Fca e Psa stanno per ottenere il via libera alla fusione da parte della Commissione europea. I due gruppi sperano di completare la fusione entro il primo trimestre del 2021.

