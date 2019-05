Fca, Renault: Studiamo con interesse opportunità fusione

di lal

Milano, 27 mag. (LaPresse) - Il cda di Renault "dopo un'attenta revisione dei termini della proposta amichevole di Fca, ha deliberato di studiare con interesse l'opportunità di una tale combinazione aziendale", tenendo presente "l'impronta manifatturiera di Groupe Renault e la creazione di valore aggiunto per l'alleanza". Così la casa del Diamante in una nota. "A tempo debito verrà emesso un ulteriore comunicato - spiega Renault - per informare il mercato dei risultati di tali discussioni, in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili".

