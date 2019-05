Fca, presentata proposta per fusione con gruppo Renault

di abf

Roma, 27 mag. (LaPresse) - Fiat Chrysler Automobiles ha inviato una lettera non vincolante al Consiglio di Amministrazione di Groupe Renault proponendo "una aggregazione delle rispettive attività nella forma della fusione 50/50". E' quanto si legge in una nota. "L'aggregazione proposta creerebbe un o dei principali produttori di auto al mondo in termini di fatturato, volumi, redditività e tecnologia a beneficio dei rispettivi azionisti e degli stakeholder delle società", spiega Fca.

