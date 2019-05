Fca perfeziona cessione Magneti Marelli per 5,8 mld cash

di lal

Milano, 2 mag. (LaPresse) - Fiat Chrysler Automobiles ha perfezionato la cessione del proprio business di componentistica, Magneti Marelli, a Ck Holdings, la holding di Calsonic Kansei Corporation, primario fornitore giapponese di componentistica per auto. Lo annuncia una nota. Con il closing Fca ha ricevuto un corrispettivo in contanti di circa 5,8 miliardi di euro. Di conseguenza, come già previsto in precedenza, il cda di Fca ha approvato oggi una distribuzione straordinaria per cassa a favore degli azionisti ordinari di Fca pari a 1,30 euro per azione, corrispondente a un dividendo totale di circa 2 miliardi di euro, a valere sui proventi netti dell'operazione. "Fca conferma il proprio impegno nei confronti di Magneti Marelli, che continuerà a essere un fornitore chiave, e sono convinto che questa operazione garantirà un futuro solido ai dipendenti e agli altri stakeholder di Marelli", commenta l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley.

(Segue)

