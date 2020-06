Fca partner di Rse per test con due Jeep Renegade 4xe

Le vetture saranno gestite come veicoli aziendali in pool e in uso promiscuo anche per valutare i vantaggi in termini di consumi e costi

Torino, 15 giu (LaPresse) - Una mini flotta ibrida da testare su strada. E’ l’obiettivo della partnership tra Fca ed Rse (Ricerca sul sistema energetico), società di ricerca attiva nel settore elettrico. In campo due Jeep Renegade 4xe consegnate al Mirafiori Motorvillage di Torino: saranno guidate per un periodo di sei mesi in modo da potere elaborare dei report dettagliati sulle funzionalità per anticipare nel tempo il normale utilizzo da parte dei clienti flotte.

"La collaborazione con Rse – sottolinea Roberto Di Stefano, responsabile di e-Mobility Emea di Fca - rientra nel nostro piano di partnership con eccellenze del settore della filiera dell'elettrificazione. Sperimenteremo l'efficienza del nostro veicolo Phev Jeep sia con le infrastrutture pubbliche e private sia in termini di efficienza sul territorio. Produrremo una mole di dati tali per elaborare algoritmi per il miglioramento dell'efficienza dei veicoli in un programma di scambio di dati continuo".

Le vetture saranno quindi gestite come veicoli aziendali in pool e in uso promiscuo anche per valutare i vantaggi in termini di consumi e costi. L’interesse è duplice: Rse intende infatti elettrificare il proprio parco veicoli per utilizzarlo come caso-studio sperimentale, mentre Fca è interessata a consentire ai potenziali clienti di provare le auto in contesti reali.

Tra i parametri che saranno analizzati da Rse ci sono le caratteristiche tecniche, i consumi in diverse modalità sia su percorsi medio-lunghi sia brevi, durante i quali verrà valutata l’autonomia in elettrico, la variazione secondo i diversi percorsi e altri elementi. "Vogliamo sperimentare le capacità di un’auto ibrida plug-in di essere condotta in percorsi urbani ed extra urbani nella maniera più eco compatibile. I risultati ci aiuteranno a sostenere le istituzioni nel percorso di decarbonizzazione della mobilità", spiega Maurizio Delfanti, amministratore delegato di Rse.

L’attività congiunta terminerà a fine anno quando le Jeep Renegade 4xe rientreranno in Fca dov saranno ulteriormente analizzate dai tecnici per valutare le loro condizioni.

