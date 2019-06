Fca, Nissan: Se fusione con Renault rivedere rapporti con francesi

di lal

Milano, 3 giu. (LaPresse) - La fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Renault può creare "nuove opportunità", ma una volta realizzata "richiederebbe una revisione fondamentale della relazione esistente tra Nissan e Renault". Così il ceo di Nissan, Hiroto Saikawa, in una nota. "Sono consapevole - afferma il top manager giapponese - che la proposta di fusione di Fca sarà discussa dal consiglio di amministrazione di Renault questa settimana. Penso che la potenziale aggiunta di Fca come nuovo membro dell'alleanza potrebbe ampliare il campo di collaborazione generando nuove opportunità per ulteriori sinergie". Tuttavia, prosegue Saikawa, "la proposta attualmente in discussione è una fusione completa che, se realizzata, altererebbe in modo significativo la struttura del nostro partner Renault, il che richiederebbe una revisione fondamentale della relazione esistente tra Nissan e Renault". Infine, dichiara ancora il capo esecutivo della casa giapponese, "dal punto di vista della protezione degli interessi di Nissan, Nissan analizzerà e considererà i suoi rapporti contrattuali esistenti e il modo in cui dovremmo operare nel business in futuro".

