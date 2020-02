Fca, mercato Italia +0,2% a gennaio: quota sale al 25,6%

di fct

Milano, 3 feb. (LaPresse) - Decisamente positivo il risultato ottenuto da Fiat Chrysler Automobiles a gennaio in Italia, dove incrementa sia i volumi di vendita sia la quota. Infatti, in un mercato che perde il 5,9%, Fca immatricola 39.900 vetture, lo 0,2% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. La quota è del 25,6%, con una crescita di 1,5 punti percentuali rispetto a gennaio 2019, quando era stata del 24,1%. Sensibile anche l'aumento della quota rispetto allo scorso dicembre, quando era stata del 22,1%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata