Fca, martedì cda Renault per rispondere a proposta fusione

di lal

Parigi (Francia), 31 mag. (LaPresse/AFP) - Il consiglio di amministrazione di Renault per rispondere alla proposta di fusione di Fca si terrà martedì prossimo e prenderà in considerazione l'apertura di trattative in esclusiva con il gruppo italo-americano. Lo annuncia la casa della Losanga ad Afp.

