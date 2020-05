Fca, Manley: Usciremo da crisi ben posizionati per crescere e prosperare

di fct

Milano, 5 mag. (LaPresse) - "In queste avversità senza precedenti Fca ha sempre dato priorità alla salute e alla sicurezza delle proprie persone e comunità. La pandemia ha avuto e continua ad avere un impatto significativo sulle nostre attività. Ho piena fiducia che, grazie all'esperienza dei nostri leader e alla dedizione dei nostri dipendenti, saremo in grado di attraversare questa crisi emergendone ben posizionati per crescere e prosperare". Lo dichiara il ceo del gruppo Fca Mike Manley, commentando i risultati del primo trimestre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata