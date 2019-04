Fca, Manley: Sopravviveremo a sfide auto grazie a nostri brand

di lal

Milano, 29 apr. (LaPresse) - Fiat Chrysler Automobiles è una "house of brands" e per questa sua peculiarità sarà una delle poche case automobilistiche tradizionali a sopravvivere alle sfide che l'industria dell' auto sta affrontando su motorizzazione elettrica e guida autonoma. Lo afferma il ceo di Fca, Mike Manley, in un'intervista a Bloomberg in occassione dell'uscita del libro 'Sergio Marchionne' di Tommaso Ebhardt, della casa editrice Sperling & Kupfer. La visione di Manley, come quella del suo iconico predecessore, Sergio Marchionne, si basa sull'idea che marchi distintivi come Jeep, Alfa Romeo e Maserati conferiscano all'azienda italo-americana un vantaggio rispetto agli altri produttori di massa. "Sono sicuro al 100%" che Fiat Chrysler sarà in grado di sopravvivere perché "fondamentalmente siamo una casa di marchi", afferma Manley.

