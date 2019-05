Fca, Manley: Non vediamo l'ora coinvolgere Mitsubishi e Nissan

di lal

Milano, 27 mag. (LaPresse) - "Noi crediamo che i benefici che matureranno da una fusione di Groupe Renault e Fca si estenderanno anche ai partner dell'alleanza, Mitsubishi e Nissan, e non vediamo l'ora di coinvolgerli in opportunità ancora più grandi e reciprocamente vantaggiose". Così l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, in una lettera ai dipendenti del gruppo dopo la proposta di fusione con Renault.

