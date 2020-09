Fca, Manley: Mi aspetto 2020 sia ultimo anno in perdita per Maserati

di mur/fct

Modena, 3 set. (LaPresse) - "La mia aspettativa è che il 2020 sia l'ultimo anno in perdita per la Maserati". Lo ha affermato Mike Manley, amministratore delegato di Fca, rispondendo durante un conferenza stampa a una domanda sull'andamento finanziario della Casa modenese, da alcuni anni in sofferenza dal punto di vista finanziario a causa soprattutto del calo della domanda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata