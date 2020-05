Fca, Manley: Italia colpita duramente da Covid, ma recuperò sarà sorprendente

di fct

Milano, 5 mag. (LaPresse) - L'Italia è stata colpita "molto duramente" dal coronavirus, ma "il recupero del mercato italiano sarà sorprendente". Lo ha detto il ceo del gruppo Fca, Mike Manley, rispondendo a una domanda degli analisti in conference call. Per il ceo, comunque, dovrà essere messa in campo la giusta "disciplina" per rimettere in moto la domanda.

