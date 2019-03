Fca, Manley: "Finita revisione in Italia, confermiamo investimenti"

"In Italia abbiamo parlato di una revisione del piano annunciato in novembre, ora abbiamo finito questa revisione. Gli investimenti andranno avanti come pianificato in origine". Lo afferma il ceo di Fca, Mike Manley, a margine del Salone dell'auto di Ginevra. Manley ha anche assicurato che non venderà Maserati e confermato i target del piano industriale 2018-2022.

"Abbiamo annunciato circa dieci giorni fa investimenti nell'area Nafta, su marchi e segmenti core, un altro grande investimento. E' un periodo molto impegnato", spiega Manley in merito ai 4,5 miliardi di dollari di investimenti annunciati per il Michigan, negli Stati Uniti, nei giorni scorsi. In autunno il responsabile Emea di Fca, Pietro Gorlier, che oggi era accanto a Manley nell'incontro con i giornalisti, aveva annunciato per il gruppo 5 miliardi di euro di investimenti in Italia. Inoltre, a chi gli chiede sulla Cina, Manley risponde che "siamo molto impegnati" anche nel Paese asiatico.

Il ceo ricorda poi i risultati raggiunti da Fca nello scorso esercizio, precisando che "usciamo dal 2018 con un Ebit record per il gruppo, quello che è importante per noi era finire l'anno con il cash in positivo". "E' la prima volta nella nostra storia. Abbiamo bilancio forte e il livello di liquidità è in linea con i nostri concorrenti. Abbiamo registrato vendite record per Jeep e per Ram, e adesso vogliamo portare talenti dentro per guardare avanti", dice ancora Manley.

Sulla fusione con Psa il ceo di Fca precisa: "Sarò molto chiaro. Se c'è una partnership, un consolidamento o un'alleanza, se ci porta in una posizione più forte, sono aperto a valutarla". "Come ho già detto in passato, abbiamo un futuro molto forte da soli ma se ci saranno alcune opportunità che rafforzano il nostro futuro, ovviamente le valuterò. Questa rimane la mia visione per Fca". Alla domanda su Carlos Tavares, numero uno di Psa, che vorrebbe chiudere un 'big deal' con un altro costruttore, Manley ribadisce ancora che il faro è "una posizione più forte per Fca, in generale", ma "non posso dire niente di specifico al momento". Fca ha una joint venture sui furgoni con Psa appena rinnovata fino al 2023.

