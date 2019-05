Fca, Manley: In 2-3 anni avremo ruolo attivo in alleanze auto

di lal

Milano, 3 mag. (LaPresse) - "Credo che onestamente nei prossimi 2 o 3 anni ci saranno significative opportunità di partnership e alleanze nell'auto a livello globale e Fca avrà un ruolo costruttivo, attivo e proattivo nel proprio settore". Così il ceo di Fca, Mike Manley, rispondendo in conference call con gli analisti a chi gli chiede in merito a eventuali colloqui con altri costruttori per consolidamenti per tagliare i costi.

