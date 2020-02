Fca, Manley: Il 2019 anno storico per il gruppo

di lal

Milano, 6 feb. (LaPresse) - "Il 2019 è stato un anno storico per Fca. Abbiamo continuato a creare valore per i nostri azionisti e intrapreso iniziative mirate alla crescita futura rafforzando in modo sostanziale la nostra posizione finanziaria, impegnandoci a investire in prodotti chiave e perfezionando un Combination Agreement con Psa". Così il ceo di Fca, Mike Manley, nel comunicato con i conti dell'esercizio.

