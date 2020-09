Fca, Manley: finora investiti più di 2,5 mld su Maserati

di Mur/fct

Modena, 3 set. (La Presse) - "Finora avviamo investito oltre 2,5 miliardi di euro" per rilanciare la Maserati. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, sottolineando come le risorse stanziate rappresentino "una cifra notevolissima", che permetterà alla Casa del Tridente "di avere tutte le risorse per lanciare i modelli"in programma.

