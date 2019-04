Fca, Manley: Fiducioso su target 2019, faremo meglio del 2018

di lal

Amsterdam (Olanda), 12 apr. (LaPresse) - "Per quello che vediamo oggi, sono fiducioso che raggiungeremo con successo gli obiettivi della nostra guidance per quest'anno". Così il ceo di Fca, Mike Manley, nel suo intervento all'assemblea dei soci ad Amsterdam. "Riguardo l'outlook a breve termine - spiega Manley -, abbiamo già fornito la nostra guidance per l'anno in corso e ci aspettiamo che le performance operative superino i risultati record del 2018". In particolare, il ceo si aspetta che prosegua la "forte performance" in Nord America e America Latina, con "più alti adjusted Ebit e margini anno su anno".

