Fca, Manley: Fenomenali performance in Nord America in III trim

Milano, 28 ott. (LaPresse) - “I risultati record sono stati trainati dalla fenomenale performance del nostro team in Nord America".

Così Mike Manley, amministratore delegato di Fiat Chrysler, commenta l'andamento del terzo trimestre, aggiungendo che nei tre mesi,"con diversi brand abbiamo presentato prodotti in segmenti in cui non eravamo presenti, abbiamo aperto un nuovo capitolo nella storia del marchio Maserati, confermato la leadership di mercato in America Latina e proseguito nel rapido percorso globale di investimenti nell'elettrificazione".

"Ancora una volta, il nostro team ha dimostrato la sua straordinaria resilienza e creatività e, con la fusione che a breve vedrà la nascita di Stellantis, siamo più forti e concentrati sull'obiettivo di creare un valore significativo per tutti i nostri stakeholder", conclude Manley.

