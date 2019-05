Fca, Manley: Con Renault fusione da posizione di forza

di lal

Milano, 27 mag. (LaPresse) - "Lasciatemi essere chiaro. Il consiglio di amministrazione e io rimaniamo fiduciosi nella nostra strategia indipendente e ci approcciamo a questa fusione da una posizione di forza avendo concluso il 2018 con la migliore posizione finanziaria dalla costituzione di Fca". Così l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, in una lettera ai dipendenti del gruppo dopo la proposta di fusione con Renault. "Allo stesso tempo, come ho affermato in precedenza, dovremmo e continueremo ad essere aperti a possibilità che possano aiutarci ad essere più forti e creino ancora più valore allo stesso modo per i nostri azionisti e stakeholder", aggiunge Manley.

