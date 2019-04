Fca, Manley: Accordo con Tesla su emissioni in Ue dura più anni

Amsterdam (Olanda), 12 apr. (LaPresse) - L'accordo tra Fca e Tesla sulle emissioni nell'Ue c'è e "andrà avanti per gli anni a venire, confermo che l'accordo è su più anni". Lo afferma il ceo di Fca, Mike Manley, rispondendo ai soci nel corso dell'assemblea. "Il costo dell'accordo è una questione commerciale dal mio punto di vista, per questo mi rifiruto di svelare i costi: sono dati che vanno tenuti all'interno della nostra azienda per difendere anche Tesla", aggiunge Manley.

