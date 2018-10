Fca, Magneti Marelli ceduta a giapponese Calsonic Kansei

di sgl

Milano, 22 ott. (LaPresse) - Fca ha ceduto Magneti Marelli alla società nipponica Calsonic Kansei. Le attività congiunte opereranno sotto il nome Magneti Marelli CK Holdings. Magneti Marelli CK Holdings avrà un fatturato totale di 15,2 miliardi di euro1, "creando uno dei dieci maggiori fornitori indipendenti nella componentistica per automotive al mondo", spiega il gruppo in una nota. Fca ha sottoscritto un accordo di fornitura pluriennale con Magneti Marelli CK Holdings, sulla base della volontà di entrambi di mantenere le operation di Magneti Marelli in Italia e sostenere la sua presenza industriale e i livelli occupazionali. La nuova combinazione manterrà l'attuale sede operativa di Magneti Marelli a Corbetta, in provincia di Milano. L'operazione dà un valore a Magneti Marelli pari a 6,2 miliardi di euro

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata