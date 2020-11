Fca Italy e Engie Eps stipulano MoU per joint venture leader in e-mobility

Milano, 12 nov. (LaPresse) - Fca Italy, società interamente controllata da Fiat Chrysler Automobiles, ed Engie Eps, player tecnologico italiano dell'Energy Storage e dell'e-Mobility, hanno stipulato un memorandum d'intesa volto a costituire una joint venture per creare un'azienda leader nel panorama europeo della e-Mobility. Lo riferisce una nota, spiegando che la nuova realtà potrà avvalersi delle risorse finanziarie e della consolidata esperienza industriale di Fca e del know-how tecnologico e del portafoglio di proprietà intellettuale di Engie Eps. Le due società uniranno le forze per entrare nella nuova era della mobilità sostenibile con soluzioni e servizi innovativi pensati per consentire a tutti di accedere alla mobilità elettrica in maniera semplice e conveniente.

Le due parti prevedono di firmare l'intera serie di accordi entro la fine dell'anno e di costituire la joint venture nel primo trimestre del 2021.

