Fca, in agosto quasi 20.800 immatricolazioni, quota sale al 23,35%

di lal

Milano, 2 set. (LaPresse) - Fiat Chrysler Automobiles in agosto immatricola quasi 20.800 vetture per una quota del 23,35%, in crescita di 1,1 punti percentuali rispetto al risultato ottenuto a luglio 2019. Nel progressivo annuo le registrazioni Fca sono 321.700 e la quota è del 24,3%. Per comprendere l'andamento delle vendite nel mese, va ricordato che il 31 agosto è stato l'ultimo giorno utile per targare le vetture con omologazione Euro 6C e 6D temp. Al contrario di molti altri costruttori, nei mesi scorsi Fca ha costantemente immatricolato le auto Euro 6C e 6D temp evitando così di dover gestire in questi ultimi giorni un massiccio stock e dover ricorrere ai cosiddetti km0 per smaltirlo, sacrificando in questo modo volumi e quota a favore della redditività delle vendite.

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata