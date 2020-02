Fca, Gorlier: Tonale in produzione a Pomigliano da metà 2021

Milano, 25 feb. (LaPresse) - Il nuovo Suv Tonale dell'Alfa Romeo andrà in produzione dalla seconda metà del 2021 nello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco. Lo afferma il responsabile per l'area Emea di Fca, Pietro Gorlier, dallo stabilimento campano. "E' una giornata molto importante a Pomigliano - spiega Gorlier - perché celebriamo sia i 40 anni della Panda con la sua versione ibrida che abbiamo lanciato, e che sta riscuotendo un buon successo nel mercato, sia l'avvio dell'attività dell'attività per il modello che affiancherà la panda qui a Pomigliano, il Suv che avete visto a Ginerva col marchio Alfa Romeo, il Suv Tonale".

