Fca, Gorlier: Riassorbimento completo occupazione Italia 2022-23

di fct

Milano, 25 giu. (LaPresse) - "Abbiamo un piano di riassorbimento completo di tutta la manodopera che abbiamo in Italia per il 2022-23". Lo ha detto Pietro Gorlier, chief operating officer Emea di Fca, in audizione al Senato.

