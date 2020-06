Fca, Gorlier: Non spostiamo produzione all'estero, in Italia aumenterà

di fct

Milano, 25 giu. (LaPresse) - "Non spostiamo nessuna produzione all'estero. La maggior parte dei nostri sviluppi legati alle nuove produzioni avverranno in Italia. La produzione in Italia aumenterà". Così il chief operating officer Emea di Fca, Pietro Gorlier, in audizione al Senato. "In realtà i nuovi modelli", come la Jeep Compass, "stanno arrivando in Italia", ha continuato il manager.

