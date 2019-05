Fca, presentata la proposta per fusione con il gruppo Renault

Non sono più solo voci: Fca e Renault sono pronte ad allearsi. Fiat Chrysler Automobiles ha inviato una lettera non vincolante al Consiglio di Amministrazione di Groupe Renault proponendo "una aggregazione delle rispettive attività nella forma della fusione 50/50". È quanto si legge in una nota di Fca. "L'aggregazione proposta creerebbe un o dei principali produttori di auto al mondo in termini di fatturato, volumi, redditività e tecnologia a beneficio dei rispettivi azionisti e degli stakeholder delle società", spiega Fca.

L'accordo, per ora limitato alla sola casa francese, potrebbe in un secondo tempo aprire la strada all'ingresso di Fca nell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, creando un gigante mondiale delle quattro ruote. Con numeri impressionanti: l'unione a quattro spingerebbe le vendite annuali del nuovo polo a 15 milioni di veicoli, superando di gran lunga Volkswagen, ferma nel 2018 a quota 10,83 milioni""L'annuncio formale dell'operazione - aggiunge l'articolo del Sole - è atteso questa mattina, quando si riunirà il consiglio di amministrazione di Renault che illustrerà i contorni della grande alleanza".

