Fca, Ft: Consiglieri Nissan in cda Renault si astengono su fusione

di lal

Milano, 4 giu. (LaPresse) - I due rappresentanti di Nissan nel consiglio di amministrazione di Renault, Yu Serizawa e Yasuhiro Yamauchi, si asterranno al momento del voto sulla proposta di fusione avanzata da Fiat Chrysler Autromobiles alla casa francese. Lo riporta il Financial Times, citando fonti vicine alla vicenda. Oggi il board di Renault si è riunito per esprimersi sull'eventuale avvio delle trattative per una fusione con Fca.

