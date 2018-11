Fca, Fitch alza il rating a 'BBB-', outlook stabile

Fitch ha alzato il rating di Fca da 'BB' a 'BBB-' con outlook stabile. L'aggiornamento, spiega l'agenzia, "riflette il continuo rafforzamento del profilo finanziario di Fca e la nostra aspettativa che questo miglioramento sia sostenibile nonostante un potenziale indebolimento ciclico delle vendite di nuovi veicoli in alcuni dei mercati chiave in cui Fca è attiva".

In particolare Fitch prevede che il free cash flow rimarrà in media superiore all'1,5% nel prossimo futuro e la leva finanziaria netta dei fondi da operazioni si ridurrà ulteriormente fino a raggiungere il break even entro la fine del 2020. L'agenzia sottolinea inoltre come a sostenere il merito di credito di Fca contribuisca anche la vendita di Magneti Marelli, che dovrebbe essere finalizzata nel 2019. Ieri il gruppo ha annunciato oltre 5 miliardi di investimenti in Italia nel triennio 2019-2021

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata