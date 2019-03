Fca, famiglia Peugeot pronta a sostenere fusione con Psa

di lal

Milano, 19 mar. (AWE/LaPresse) - Con Fiat Chrysler Automobiles "come con altri" sarebbe possibile allinearsi per un progetto di fusione e acquisizione da parte di Psa. Lo dice Robert Peugeot, amministratore delegato della holding di famiglia Ffp, al quotidiano finanziario francese 'Les Echoes'. La famiglia Peugeot è pronta dunque a sostenere il progetto del capo di Psa, Carlos Tavares, che starebbe guardando a possibili fusioni. "L'operazione Opel è un successo eccezionale, non pensavamo che la ripresa potesse essere così veloce", afferma Peugeot, che precisa: "Abbiamo sostenunto il progetto Opel sin dall'inizio. Se si presenta un'altra opportunità, non ci fermeremo. Carlos lo sa".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata