Fca, Elkann: Torino ha carte giuste per ruolo nel settore auto futuro

di vln/lal

Torino, 13 mag. (LaPresse) - Torino ha carte giuste per avere ruolo attivo nel settore auto del futuro. Lo ha dichiarato John Elkann, presidente Fca, nel corso delle celebrazioni per i 100 anni di Amma a Torino. "Questo siamo impegnati a realizzare in Fca - ha aggiunto - E credo che il sistema dell'auto a Torino abbia tutte le carte per giocare un ruolo attivo e positivo per il futuro del settore dell'auto e delle nostre comunità, a condizione che abbracci senza paure o riserve le sfide dell'innovazione con la prospettiva e il coraggio di chi guarda lontano".

