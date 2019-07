Fca, Elkann ricorda Marchionne: "Esempio ancora vivo e forte in noi"

di Lorenzo Allegrini

"A un anno dalla scomparsa di Sergio Marchionne, l'esempio che ci ha lasciato è vivo e forte in ognuno di noi". Comincia così un commosso comunicato del presidente di Fca, John Elkann, che ricorda il carismatico manager, scomparso il 25 luglio del 2018 dopo aver guidato per 14 anni la casa automobilistica di Torino, prima salvandola e poi trasformandola in un gruppo globale con la fusione con Chrysler. "Oggi c'è chi ricorda il leader illuminato, chi ricorda l'uomo, chi l'amico - dice Elkann -. Tutti noi lo ricordiamo con immenso affetto". Per ricordare il suo ex amministratore delegato, Fca ha diffuso la prima immagine dell'Auditorium da 900 posti realizzato nell'ambito del progetto Science Gateway del Cern di Ginevra, che sarà dedicato proprio a Marchionne.

Un anno fa, di fronte al precipitare delle condizioni di salute di Marchionne dopo un'operazione in una clinica di Zurigo, Elkann aveva dovuto convocare rapidamente un cda per la successione. Il 21 luglio l'allora capo di Jeep, Mike Manley, diventava il nuovo amministratore delegato. Il manager con il maglioncino, che sarebbe morto in seguito alle complicazioni quattro giorni dopo, aveva ruoli in tutte le 'big' nella galassia Agnelli. Oltre che a.d. Fca, era presidente di Cnh Industrial e presidente e a.d. di Ferrari. Elkann racconta che "a Sergio piaceva descrivere Fca, Cnh Industrial e Ferrari come aziende ricche di donne e uomini di virtù". "Persone - continua il numero uno della holding di controllo Exor - che sentono la responsabilità di ciò che fanno, che agiscono con decisione e coraggio, che non si tirano indietro quando si tratta di dare il buon esempio. Se le nostre aziende sono così oggi, lo dobbiamo anche a lui".

Elkann ricorda inoltre "umanità, responsabilità e apertura mentale" di Marchionne, oltre che "la ricerca dell'eccellenza, tanto dei risultati quanto del modo in cui raggiungerli" anche nei momenti più difficili. "Gli saremo sempre grati per averci mostrato, con l'esempio, che l'unica cosa che conta davvero è non accontentarsi mai della mediocrità, essere sempre ambiziosi nel cambiare le cose in meglio, lavorando per la collettività e per il nostro futuro, mai per sé". Il primo rendering dell'Auditorium dedicato a Marchionne è stato diffuso da Fca sui social network (Twitter, Facebook e Linkedin).

Science Gateway, il nuovo centro per educazione e divulgazione che sarà realizzato dal Cern, offrirà aree espositive, laboratori didattici in cui studenti, bambini e famiglie potranno avvicinarsi al mondo della fisica e in generale della scienze. Il costo complessivo verrà interamente coperto da donazioni, la più consistente delle quali proviene da Fca Foundation: l'atto di donazione - pari a 45 milioni di franchi svizzeri - è stato firmato nei giorni scorsi a Torino dal direttore generale del Cern, Fabiola Gianotti, e da Elkann. I lavori inizieranno nel 2020 per terminare nel 2022.

