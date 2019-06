Fca, Elkann: Ormai era irragionevole andare avanti con Renault

di lal

Milano, 6 giu. (LaPresse) - "Ci vuole coraggio per iniziare un dialogo come abbiamo fatto noi. Quando però diventa chiaro che le conversazioni sono state portate fino al punto oltre il quale diventa irragionevole spingersi, è necessario essere altrettanto coraggiosi per interromperle e ritornare immediatamente all'importante lavoro che abbiamo da fare". Così il presidente di Fca, John Elkann, in un messaggio ai dipendenti dopo la scelta di ritirare la proposta di fusione avanzata a Renault.

(Segue)

