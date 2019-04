Fca, Elkann: Mia famiglia continua a garantire futuro e stabilità

di lal

Amsterdam (Olanda), 12 apr. (LaPresse) - "Continueremo ad assicurare un impegno di lungo termine e stabilità alla nostra organizzazione". Lo afferma il presidente di Fiat Chrysler Automobiles, John Elkann, nel suo intervento all'assemblea dei soci ad Amsterdam. "Con il suo sostegno - prosegue Elkann -, la mia famiglia ha accompagnato l'evoluzione di questa società negli ultimi 120 anni: ci siamo stati nei momenti belli e anche in quelli più difficili. Continueremo a farlo, tanto più oggi che entriamo in una nuova ed entusiasmante fase di sviluppo per l'industria dell'auto".

