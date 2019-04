Fca, Elkann: Mai stata così forte e in salute come oggi

di lal

Amsterdam (Olanda), 12 apr. (LaPresse) - "Fca non è mai stata più forte e così in salute come oggi. Il suo bilancio consente di fare gli investimenti opportuni e al contempo di remunerare i nostri azionisti con i dividendi". Lo afferma il presidente di Fiat Chrysler Automobiles, John Elkann, nel suo intervento all'assemblea dei soci ad Amsterdam.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata