Fca, effetto Covid-19 su conti I trimestre: rosso di 1,7 mld

di fct

Milano, 5 mag. (LaPresse) - Fca chiude il primo trimestre con risultati "che riflettono gli impatti del Covid-19". E' quanto comunica il gruppo in una nota, spiegando di aver registrato nei primi tre mesi dell'anno una perdita netta di 1,7 miliardi di euro e perdita netta adjusted di 0,5 miliardi di euro. I ricavi netti ammontano a 20,567 miliardi, in calo del 16% su base annua. Le consegne globali complessive sono pari a 818.000 unità, in calo del 21% per la sospensione temporanea della produzione in tutte le Region e la caduta della domanda a livello globale. Nonostante l'effetto "significativo" del Covid-19 il gruppo ha conseguito un Ebit adjusted positivo e la liquidità disponibile a fine marzo è pari a 18,6 miliardi di euro, ulteriormente rafforzata con una linea di credito di 3,5 miliardi di euro siglata in aprile. Il gruppo "è pronto a riprendere la produzione quando le condizioni lo consentono, con misure intraprese a protezione dei dipendenti ed a sostegno delle comunità in cui opera, gestendo al contempo la liquidità e la solidità finanziaria".

